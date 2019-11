Paavo Kivise peale mõeldes

Tellijale

Paavo Kivine on minu jaoks üks neist põnevatest, isegi veidi saladuslikest persoonidest, keda loetu põhjal võiks tundideks tunnustama jäädagi. Suur eeskuju, kes seisab pärast Valter Heueri lahkumist oma kõrgustes üksi. Siis tuleb tükk tühja maad ja siis tulevad ülejäänud.

Sellest on juba aastaid möödas, kui mõtisklesime saunalaval kirjanik Tarmo Tedrega eesti luulest ja spordikirjandusest. Vihakaaslane oli omal ajal lahanud Kivise «Wolandi partiid», tunnustanud spordifilosoofi hõõguvat kirjutajakirge ja sõnakulgevuse sisemist temperatuuri ning jõudnud lõpuks järeldusele, et Paavo Kivine on meie spordikirjanduses nagu Ernst Enno Eesti luules.