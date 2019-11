Tellijale

«Addamsite suguvõsa» on lõbus ja lastesõbralik ebaharilik ümberjutustus. Laenanud elemente pea igast eelnevast visuaalsest representatsioonist, on see eemaldanud kogu seksuaalse innuendo, mida on Gomezi ja Morticia vahel igas ajastus õhkunud, ning teinud selle filmi täiskasvanutele kohati suisa piinarikkaks. Tegemist oleks võinud olla targa dialoogiga animatsiooniga, kus leidub mõni meeldiv üllatus täiskasvanutele, kuid paraku on säärasest võimalusest igal moel hoidutud.