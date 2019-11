RAAMIST VÄLJAS: Kukutada valitsust? Loominguliselt!

Tellijale

Idee kutsuda Mare Tralla loengut andma sündis, kuna tundus, et vajadus poliitilisteks meeleavaldusteks on praegu suurem kui kunagi varem viimase 28 aasta jooksul. Kuid samas on ikkagi tunne, et vaatamata paljude kunstnike-kuraatorite valmidusele midagi ette võtta jääb puudu ideedest, kuidas edastada oma sõnumit veidi loomingulisemalt kui lihtsalt plakatile kirjutades. Siin on kuus mõtet, mis mul tema loeng-töötoa jooksul tekkisid.