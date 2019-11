Eesti disainifirmad paotavad ust Jaapani turule

Tellijale

Samas on pealkirjas sisalduv ettevaatlik viide, et ust Jaapanisse alles paotatakse, omal kohal, sest Jaapani turule tulek ei ole kerge, turg on kaitstud ja regulatsioone palju. Ning jaapanlastega ärisuhete loomiseks on ennekõike vaja aega, kannatust ja järjepidavust, korrutasid Tokyos kõik Jaapani ärikultuuri juba pisut tundvad eestlased.