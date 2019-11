PÖFF: Mina poksin, sina respekteeri

Tellijale

Parema tulemuse nimel pingutamisest kujuneb omaette metafoor võitlusele, mis mustlannal Alil tuleb läbi elada, et saada sakslaste silmis aktsepteerituks. Et tema tütart ei kiusataks koolis tema päritolu pärast. Et ühiskond ei arvaks juba a priori, et mustlane valetab, vassib ning varastab.