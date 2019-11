E-residentsuse üks loojatest: oleme viinud Eesti maine täiesti uuele tasemele

Tellijale

Oi, kõvasti. Loogika oli alguses üsna teistsugune. Meil olid juba Eestis välisinvestorid ja partnerid, tahtsime nendega asjaajamise lihtsaks teha. Varem oli olukord, et meie Eestis ise ajasime asju digitaalselt, aga näiteks välisosaniku jaoks tuli terve paralleelne paberimajandus üles ehitada. Seda oli vaja lahendada ja see oli alguses idee, aga siis nägi Taavi Kotka, et äkki meil on suurem võimalus. Et äkki peaks proovima suuremalt ehitada ja Eesti ärikeskkonda tervele maailmale pakkuma. Siis hakkasime seda ideed arendama ja saime veendumust, et tõesti, selle vastu oleks huvi. Kui vaatame nüüd, viis aastat hiljem numbreid, siis majanduslik kasu on tulnud suurem, kui me alguses unistada julgesime.