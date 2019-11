Ida-Virumaalt leiti haruldane viikingiaegne sõlg

Tellijale

Arheoloog ja Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu numismaatikakogu hoidja Mauri Kiudsoo ütles, et Varjast leitud pronksist karpsõlg on valatud ühes tükis. Sõlg on säilinud terviklikult, vaid ehte pealispind on saanud kahjustada. Kiudsoo hinnangul võib kahjustuse põhjus olla maaharimine.