Draama, rõõm ja põhjapõder

Numbrid näitavad, et Mikaela Shiffrin on nüüd vaieldamatult parim naisslalomist läbi aegade. Juba ameeriklanna karjääri algusaegadel ei olnud küsimus mitte «kas?» vaid «millal?» ta ületab Stenmarki ajaloolise saavutuse. Shiffrinil on kokku 61 MK-etapi võitu, enim mäesuusatamise MK-etapi võite on ameeriklannal Lindsay Vonnil (82, neist 4 slaalomis). Nende vahele mahub veel seitsmekümnendate kuulsus austerlanna Annemarie Moser-Pröll 62 etapivõiduga.