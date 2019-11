Arnett Moultrie tagasi Kalev/Cramosse?

Permi Parma korvpallimeeskond andis neljapäeval teada, et leping on lõpetatud ameeriklasest keskmängija Arnett Moultriega. Eelmisel hooajal kandis too mees BC Kalev/Cramo särki ning et Kalevil on tänavu eesliini komplekteerimisel tõsiseid raskusi, ei saa välistada Moultrie naasmist.