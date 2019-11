Martin Mölder: kaks ühe vastu – erakondade reitingute võrdlus

Tellijale

Me teame erakondade toetuse hetkeseisust praegu rohkem kui kunagi varem. Kolm küsitlusfirmat – Norstat, Kantar Emor ja Turu-uuringute AS – pakuvad meile iga kuu või iga nädal uusi reitinguid. Tulemuste selgudes läheb sageli nende raevukaks tõlgendamiseks ning iga väike kõikumine kirjutatakse viimase olulise poliitilise sündmuse kaela olenemata sellest, kas see on statistiliselt oluline või mitte. Tegelikult juhtub väga harva seda, et ühe kuu lõikes erakondade toetus oluliselt muutub. Kuid peale reitingute valesti tõlgendamise on õhus ka üks teine küsimus, mis vääriks enam tähelepanu. Nimelt näitavad need sageli väga erinevaid tulemusi.