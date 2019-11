Sandra Roosna: mis saab meie eesti keelest

Tellijale

Meil on kodudes küll riiulite viisi eesti keele sõnaraamatuid ja kirjandust, kuid keele kasutamise tulevik on ennekõike laste ja noorte käes. Nemad aga kasutavad järjest enam inglise keelt nii kõnes kui ka kirjas. Aina vähem aktuaalsed on neile vanavanematelt päritud raamatud ja akadeemilised sõna­raamatud.