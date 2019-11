Erkki Koort: kõik hiinlased pole riskiinvestorid

Hiina ja meie vahel seisab ainult üks riik, kuid see ei tee meist veel peaaegu naabreid. Meid on 1,3 miljonit ning neid 1,3 miljardit ehk siis sama proportsioon, mis meil on rahvaarvu suhtes Venemaaga, on Venemaal Hiinaga. Majanduses on Hiina samuti suurem nii Venemaast kui ka Eestist. Tohutud võimalused meelitavad alati ligi päristegevust, ent ka aferiste.