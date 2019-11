Suursaadik Marten Kokk: Eesti ei vaja just Hiina raha

Tellijale

Hiina arengut – 40 aastat järjepidevat majanduskasvu, mis kohati on aastaid olnud ka kahekohaline arv – on olnud huvitav ja õpetlik jälgida ka suursaadiku ametis. SKT kasv on seal tõepoolest asi, mida saab silmaga näha. Kui ma umbes 15 aastat tagasi seal käisin, oli neil põhimõtteliselt üks kiirrongi ühendus: Shanghai Pudongi lennujaamast kesklinna käis maglev-tehnoloogial põhinev rong. Nüüd on kiirrongi teid 29 000 kilomeetrit. Pekingist Shanghaisse (kahte Hiina suurimat linna eraldab raudteed pidi 1300 km – toim) saab tänapäeval sõita nelja ja poole tunniga.