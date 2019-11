Andres Herkel: kuidas käia ümber Macroniga?

Tellijale

Emmanuel Macron oli 13-aastane, kui Angela Merkel esimest korda ministriks sai. Ta on ikka veel uustulnuk, kes korraldas uskumatu maavärina Prantsusmaa poliitilisel maastikul. Korraks paistis, et Macroni täht tuhmub kiirelt. Nüüd aga on reitingu allakäik asendunud tegude allakäiguga ja neid tal jätkub.

Kõigepealt, Macron on populist ja ei ole ka. Veel eelmisel aastal kinnitas ta, et «meie oleme tõelised populistid, sest me oleme kogu aeg rahvaga». Samal ajal on ta teravas vastuolus nii parem- kui vasakäärmuslastega, keda esindavad vana kooli populistid Marine Le Pen ja Jean-Luc Mélenchon.