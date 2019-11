Eiki Nestor: mitte ainult ametnik Lemettist

Tellijale

On ka teada ju demokraatlikud riigid, kus vabade valimiste tulemusel ei muutu ainult valitsuse koosseis, vaid vahetub ka kogu tippametnikkond. Eestis otsustasime jätta selle variandi kasutamata kui meile kõlbmatu ja seda eelkõige kolmel põhjusel. Esiteks seetõttu, et noor riik vajas töölehakkamiseks ametnikkonda, mida iseloomustaksid järjepidevus ja professionaalsus, mida poliitiliste tuulesuundade muutlikkuse tõttu pole võimalik tagada. Teiseks – väga praktiline muuseas –, on see moodus kindlasti odavam. And last but not least – parteilisest ametnikkonnast oli kõigil villand. Rõhuasetusega sõnal «kõigil», ka ametnikel endil.