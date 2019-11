Tellijale

Visuaalselt näeb film välja peaaegu nagu sünge ja häirivalt vägivaldne virtuaalne rollimäng, kus iga stseen on viimse detailini läbi mõeldud, kuid kogu situatsioon on vaataja kui mängija kontrolli alt väljas. Luong Dinh Dungil on õnnestunud pildikeele kaudu luua ideaalilähedane loo jutustamise meedium, mis on nii distantseeritud, kuid teisalt ängistavalt lähedal, et kohati on vaatamine pea piinarikas. Alati teatud nurga alt, ülalt alla vaateline või küljelt lähivaateline, kuid paratamatult ainult kukesammu kaugusel.