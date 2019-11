Tellijale

Katie Arneson on pealtnäha tavaline keskkooliõpilane, kelle kiilaks pöetud pea reedab vähidiagnoosi ja rasket keemiaravi. Haigus on muutnud ta lähedaste jaoks kangelannaks, kelle pildid ehivad kooli koridore ning kelle toetuseks kogutakse annetusi. Katiel on paraku ka suur saladus: tema diagnoos on tegelikult väljamõeldis, mille elus hoidmiseks peab tüdruk üha keerukamaid petuskeeme välja mõtlema.