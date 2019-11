KOHALIK VAADE. Mida tegi GRU ohvitser Kataloonias?

Tellijale

Viimaste päevade jooksul on ilmunud mitmeid lugusid Venemaa mõju kohta Kataloonias. Ainus kindel fakt on see, et Hispaania ülemkohus on avanud juurdluse Venemaa luureteenistustega seotud rühmituse väidetava tegevuse suhtes seoses 2017. aasta Kataloonia iseseisvusreferendumiga, nagu teatas väljaanne El País.