Eestlased põlgavad lihavaba liha ära

HKScan Estonia juhatuse esimehe Anne Mere (pildil) sõnul ei tea nad veel, milliste toodetega on tegu. «Hes-Pro on nende toodete arendusega juba pikemat aega tegelenud. Praegu ootame ära, millised need tooted välja näevad, milline on hind ja pakend,» rääkis Mere.

«Niipea kui nad on valmis, hindame turupotentsiaali nii Eestis kui ka mujal Baltimaades. Praegune plaan on, et esimesena hakatakse müüma Soomes, ülejäänut vaatame jooksvalt,» lisas Mere. «Liha ja lihatooted on ikkagi meie põhifookus. Eks me jälgime turutrendi ja vaatame, mida tarbijad tahavad. Kui näeme, et need tooted võiks siin sobida, siis kaalume nende turule toomist.»