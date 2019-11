Vapustus perefirmas: kalatehas pandi kõige kiiremal ajal kinni

Tellijale

Kõigest tund aega pärast maaeluminister Mart Järviku ja kantsler Illar Lemetti vallandamist potsatas M.V.Wooli juhtide postkasti kiri, mis on ilmselt iga ettevõtja õudusunenägu. Veterinaar- ja toiduamet (VTA) teatas, et pika ajalooga kalatootja peab Harku ja Vihterpalu tehase hommepäev kinni panema.

Enam kui 150 töötajat saadetakse teadmata ajaks sundpuhkusele. See on M.V.Wooli jaoks äkkpidurdus kõige kiiremal ajal, enne jõule, mil inimeste kalaisu on suurim. Lepingud partnerite, kauplusekettide ja kõigi teistega tuleb ette teatamata üles öelda, mis toob suure tõenäosusega kaasa trahvid. Minema tuleb visata kogu tehasesse toodud tooraine, tohutu hulk toorest kala. Kahju küündib firma arvutuse järgi mitme miljoni euroni.