Apteegireformi saatuse arutamiseks kokku kutsutud koalitsiooni töörühm on jõudnud põhimõttelisele üksmeelele, et praegusel kujul reform 1. aprillil 2020 ei jõustu, vaid läheb muutmisele. «Koalitsiooni kolmel osalisel on tõsine soov see seadus uuesti riigikogus avada,» ütles töörühma liige Tõnis Mölder (Keskerakond) pärast eilset koosolekut.

Kui seni oli juttu, et patiseis apteegireformiga võib laheneda kolmel viisil, siis nüüd on välja praagitud variant, et reform jõustub praegusel kujul. Toetust ei leia enam ka võimalus, et apteegireformiga võiks muudetud kujul jätkata. Sõelale on jäänud plaan piirangud üldse tühistada ja kogu apteegiturg vabaks lasta. See võib tähendada, et käsimüügiravimeid saaks põhimõtteliselt müüa nii bensiinijaamas kui ka toidupoes.