Tunnete ülekeemine luhtas võiduseeria jätkumise

Itaalia jalgpalli meistriliigas ehk Serie A-s sai eilsega läbi hooaja esimene kolmandik ning Eesti parima palluri Ragnar Klavani klubi Cagliari Calcio hoiab väikese üllatusena liigatabelis kõrget neljandat kohta. Pärast kahte kaotust hooaja esimestes kohtumistes on Cagliari üha paremasse vormi jõudnud ning kaotuseta püsitakse juba 11 vooru järjest. Võiduseeria on seejuures pikenenud juba kolmemänguliseks.