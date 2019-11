Kalev naasis võidulainele

Kui pärast eelmist hooaega lahkusid BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonnast kõik liidrid ning tänavu sügiseks oli selge, et eelarve ei luba samaväärseid mängijaid asemele palgata, tekkisid VTB Ühisliigas edukalt hakkama saamise suhtes kahtlused. Ent peatreener Roberts Štelmahers ja tema hoolealused on need kummutanud, eile saadi Nur-Sultani Astana vastu tulemusega 84:76 hooaja neljas võit.