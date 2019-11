Ekskalevlased lahkuvad järjest koduklubidest

Eelmine nädal tõi teate, et Permi Parma meeskond on lõpetanud lepingu eelmisel hooajal BC Kalev/Cramo meeskonnas säranud keskmängija Arnett Moultriega. Eile selgus, et tänavusest koduklubist lahkub veel kaks mullust kalevlast, Ivan Almeida ka Chavaughn Lewis.