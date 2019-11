Teder teeb Kiievi kesklinna superinvesteeringu

Tellijale

Ühe korra Ukrainas kõvasti kõrvetada saanud Hillar Teder valmistab seal ette uut, Eesti mõistes megainvesteeringut: Kiievi kesklinna suurimat kaubanduskeskust. Investeeringu suurus on 140–175 miljonit dollarit.

«See on parima asukohaga kaubanduskeskus Kiievis: täiesti kesklinnas, metroopeatuse ja turu kõrval,» ütles keskust ehitava ettevõtte Arricano nõukogu liige Jüri Põld. Arricano on Londoni börsil registreeritud ettevõte, mille enamusosalus kuulub Tederile. Arricano põhitegevus on kaubanduskeskuste ehitamine ja käitamine Ukrainas. Praegu kuulub neile Ukraina suuremates linnades viis kaubanduskeskust.