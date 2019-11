EKRE kolmanda ministri hind oli tippametnik

Tellijale

«Juhtimisprobleemi» tegi maatasa ka president Kersti Kaljulaid, kes tegi midagi täiesti enneolematut – ta vabandas vallandatud kantsleri ees, et riik on temaga nii käitunud. «Tänase otsusega said kõik inimesed, kes riiki – meie oma Eestit – teenivad, teada, et kui nad kaitsevad õigusriiki, lähtuvad ametnikueetikast ja oma ametivandest, juhivad tähelepanu poliitikute sigadustele, saab neist vabariigi valitsuse jaoks lihtsalt «juhtimisprobleem»,» ütles president Kaljulaid, kelle sõnul jääb talle valitsuse otsus kantsler vallandada sügavalt arusaamatuks ja vastuvõetamatuks.