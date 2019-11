Tellijale

Hiljuti jäi üht meediakanalit lugedes silma lause Eesti Laulu konkursi kohta: «Olid täiesti olemas Eesti oma Justin Timberlake, Daft Punk ja Backstreet Boys.» Pealkirja lugemine tekitas kummastustunde. Aastaid on räägitud, et Eesti Laulu konkursi eesmärk on arendada eesti muusikat. Nüüd tuleb välja, et võrdlusaluseks on hoopis see, kui võimekalt suudetakse teisi artiste jäljendada. Selleks peaks minu teada olema telekanalitel jooksmas üks teine saade?