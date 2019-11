Erkki Koort: lahenduseta jäänud lahendus

Tellijale

Jah, ma tean, et politsei on pingutanud ning otsus menetlust mitte alustada on prokuratuuri, mitte politsei oma. Aga riik peab toimima ka tavakodaniku vaatest ja see paistab kummaline. Hallo! See pole mingi kontakt maaväliste olenditega. Mis mõttes püüab? Eesti on Euroopa Liidu liige ning koostöö teiste liikmesriikide politseijõududega sellistel juhtudel on kiire. Tõsi, isiklikud kontaktid ning kõrgelt tulev telefonikõne on olulised.