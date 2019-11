Sentsov ülistas euroliitu ja hoiatas petva Putini eest

Tellijale

Luust ja lihast Oleg Sentsov seisis tänu 7. septembril Ukraina ja Venemaa vahel toimunud vangide vahetusele eile Strasbourgis, et tunnustuse eest isiklikult tänada. Oma tänukõnes meenutas ta 2014. aastast Ukrainas valitsevat karmi reaalsust.

Ukraina režissööri sõnul ei võta ta Sahharovi preemiat kui kui isiklikku au, vaid kui autasu kõigile oma kodumaa poliitvangidele, kes on olnud või jätkuvalt on Vene vanglates, kõigile neile, kes on Donbassi separatistide käes, riigi eest võitlevatele aktivistidele ning kaevikuis olevatele sõjaväelastele.