Isamaa seisab Lemetti hukkamõistjate leeris

Ehkki Isamaa on valitsuse väikseim partner, on neil koalitsiooni püsimisel otsustav roll. Äsjases maaeluminister Mart Järviku ümber puhkenud skandaalis, mis ähvardas kasvada valitsuskriisiks, hoidis erakond sõnades küll ettevaatlikku ja tagasihoidlikku joont, aga tegelikult näitab Isamaa oma tegudega, et istub Keskerakonna ja EKREga kindlalt ühes paadis.