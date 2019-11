Kolme Wilde unenägu pisuhännaga

Tellijale

Uuslavastus «Wilded» on ühevaatuseline, kuid vaadeldav otsekui kahes osas. Teatri­õhtu esimeses pooles näeme kolme Wildet. Ka meie Eduar­di varasem kirjapilt on Wilde, näiteks 1913. aastal kirjastus-ühisuse Maa üllitatud «Pisuhänna» autorinimes. Peeter Kaljumäe Variuses suisa elurolliks kujunenud Eduard Vildet näeme seekord Kopenhaagenis 1913. aastal, mil näidend «Tabamata ime» on kirjutatud ja «Pisuhännale» paneb kirjanik punkti publiku silme all.