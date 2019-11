Sirje Helme: Kunst võiks praegu liikuda just teaduse poole

Tellijale

Kindlasti muuseumi algus. 1905. aastal hakkas Laikmaa rääkima kunstimuuseumi vajalikkusest, siis läks pikalt aega, enne kui see 1919. aastal asutati, kuid esialgu siiski mitte ainult kunstimuuseumina. Oli Vabadussõja aeg, aga asutati sõjast hoolimata. Seda on praegu väga raske ette kujutada. Sa isegi ei tea, missugune riik sul olema hakkab… Kas me võidame Vabadussõja? Kui ei võida, mis siis saab? Mis siis üldse saab? Kõik need elud ja ideed toimisid justkui üksteisest sõltumatult, aga samas olid nagu kimbus kokku sõlmitud. Algus- või loomisaeg riigile, mida reaalselt veel polnud – see oli küll välja kuulutatud, ent veel tegeliku võimuta... Oli ikka uskumatu, et sel ajal mõeldi nii põhjalikult oma kultuurile. ​See oligi esimene verstapost.