PÖFF: ohtlik roosamannakristlus

Mirjam (Josefine Frida Petterseni võrratus esituses) on kena blond 19-aastane piiga, kes tegeleb maailmatasemel sportliku diskotantsuga (ma ei teadnudki, et selline ala olemas on). Lisaks on ta ka harras kristlane. Skrillexi mürtsuva muusika saatel paljastavates kostüümides seksikate pooside võtmine seda ei sega. Mirjam kuulub uusevangeelsesse kogudusse nimega Vabadus, mille liides, pastor Trond (Andreas Preus Efskin) on pealegi tema kasuisa.