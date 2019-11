Rahvus ja emakeel on registris, usk mitte

Tellijale

Alati saaks paremini! Tavaloenduse korraldamise kulu on kõrge, tunnused on aga registrites olemas. 2011. aastal otsustas valitsus eraldada erakordsed ressursid, et järgmine loendus saaks toimuda riiklike registrite põhjal. Kokku on selleks igal aastal investeeritud 1,5 miljonit eurot. Näiteks töötas rahvastikuregistris 20 inimest, kes parandasid andmete kvaliteeti. Sisse kanti ka vanu kirikuraamatuid, täpsustati inimeste sünnidaatumeid jms. Registrite kvaliteedi parandamise töö käib kogu aeg, see on läbiv tegevus. Enamik kvaliteedi parandamise töödest on seatud nii, et need peaksid lõppema aastaks 2021. Praegu võime kindlalt öelda, et registrite kvaliteet ületab selgelt eelmise rahvaloenduse aegset kvaliteeti.