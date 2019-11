Teadlane: kuni veerandi elanike elukoht pole teada

Tellijale

​ Rahvastikuteadlane Allan Puur ja majandusteadlane Raul Eamets, teadlased on kritiseerinud statistikaameti kavatsust viia 2021. aasta rahvaloendus läbi üksnes registritele tuginedes. Millal see erimeelsus õigupoolest alguse sai?

Tulemused näitasid, et üks suuremaid komistuskive on inimeste elukoha ja sellest sõltuvate leibkonna- ja perekonnaandmete täpsus. Paljude inimeste registrijärgne elukoht ei vasta tegelikule, kui nad on registreerinud selle elukohaga seotud teenuste kasutamiseks (näiteks lapse koolikoht). Teine suurem probleem on seotud keelteoskust, sh eesti keele oskust puudutavate tunnustega, kus praegune registrite info on ilmselgelt ebapiisav. Sellele on viidanud korduvalt meie keeleteadlased.