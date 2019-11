Kooreürask võtab meie metsameestelt leiva

Kuna üraskikahjuga kuusepuud on vaja kiiresti maha võtta, on puiduturg üle uputatud odavast palgist. FOTO: Urmas Luik FOTO: Urmas Luik

Kui aasta algul kirjutasime erakordselt kõrgele kerkinud puidu kokkuostuhindadest, siis nüüd on need kolinal kukkumas. Suurimaks süüdlaseks peetakse selles kuuse-kooreüraskit, kes Tšehhis, Saksamaal ja Poolas metsi hävitab, ka Eestis on kahju juba märkimisväärne.