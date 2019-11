Lihasöömist küll taunitakse, kuid tarbimine ei vähene

Tellijale

Enamasti on lihasöömine seotud jõukusega. Osaühingu Nordic Botanical looduskaitse­ekspert Mart Meriste tõi välja, et on piirkondi, kus pole ei raha ega maad, et ise liha toota. Samuti on piirkondi, kus inimesed ei söö liha usuliste veendumuste tõttu. Näiteks 2017. aasta andmete põhjal sõi eestlane 80 kilo liha aastas, ameeriklane 120, kuid indialane vaid neli kilo.