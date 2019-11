Väljasurnud tuur nõuab kalakasvatajatelt poputamist

Tellijale

Riikliku kalakasvatuskeskuse eesmärk on taastada nõrku või hävinud asurkondi ja seda tuuraga ka tehakse. Oktoobri esimeses pooles asustati esimesed 5000 kasvandikku Narva jõkke, kus veel 20. sajandi algupoolel on tuur kudemas käinud.

20milligrammised vastsed

„Juulis tõid loodushoiu keskuse inimesed meile Saksamaalt 10 000 väikest tuuravastset, ühe kala kaal oli 20 milligrammi, see on ikka omamoodi kogemus olnud,” kirjeldas RMK Põlula kalakasvatustalituse nõunik Ene Saadre. Neist jäi oktoobrikuuks ellu umbes 60protsenti, see on üsna hea tulemus. Kuna Põlulas kasutatav Lavi allika vesi on külm, kuid tuur on soojalembene kala, tuli sobiva veetemperatuuri saamiseks kasutada soojuspumpa, mis teeb protsessi kulukaks.