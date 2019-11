Tasuta gripisüst ajendas eakaid vaktsineerima

Tellijale

Nõrgemad on kaitstud, kui kogukond on vaktsineeritud

Eestis tegutseb umbes 200 üld- ja erihooldekodu, kus elab ligi 11 000 inimest. Haigekassa esmatasandi teenuse osakonna spetsialisti Mari Kalbini sõnul hankisid nad sügise hakul hooldekodude elanikele 9000 doosi vaktsiini. «20. novembri seisuga oli välja läinud 8152 doosi ja vaktsineeritud 4595 inimest. Suur vahe võib tulla sellest, et kõik perearstid ei ole haigekassale veel arveid esitanud,» rääkis Kalbin. Täpne vaktsineeritute arv selgub uue aasta alguses, kuid praegu on teada, et osa eakate tervis polnud oktoobris hooldekodudes tehtud vaktsineerimiste ajal küllalt hea, et gripisüsti saada, ja teine osa loobus pakutud võimalusest ise.