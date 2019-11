Kadri Tammepuu: muutumise maailmameister gripp

Tellijale

Asjatundjad ütlevad gripisüsti kohta kahe asja: esiteks tuleb end vaktsineerida igal sügisel uuesti ja teiseks ei paku see gripi eest täielikku kaitset. Umbes samamoodi nagu auto turvavööga: kui satud liiklusõnnetusse, ei või lõpuni kindel olla, et see surmast päästab, küll aga suurendab tõenäosust ellu jääda.

Keskmiselt vähendab vaktsiin riski grippi haigestuda 40–60 protsenti, halval aastal võib näitaja jääda 30 protsendi piirimaile ja kui ennustamine läheb täppi, olla tavalisest kõrgem. See eripära ei tähenda kaugeltki, et gripisüstil poleks mõtet, sest n-ö Harju keskmine tulemus ei aita konkreetset inimest. Võib-olla just see viiruse tüvi, millega inimene kokku puutub ja mis tekitaks raske haiguse, mõnikord ka tüsistusi ja harva isegi surma, on tundlik vaktsiinile.