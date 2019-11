PÖFF: Mure kaduva pärast

Tellijale

Filmi keskmes on ühes raugast emaga Põhja-­Makedoonia kolkas elav nais­mesinik. Askeetlik elu kulgeb maalähedases rahus iseenda ja ümbritsevate mesilassülemitega, mille kärgedelt saab võetud täpselt nii palju, et see sealsete elanike jätkusuutlikkust ei kahjustaks. Ühel päeval kolib aga oma haagissuvila ja loomakarjaga naabrusesse kärarikas perekond, kes otsustab samuti mesindusega kätt proovida.