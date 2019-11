Tellijale

2022. aastast tohib Eestis talvel kasutada naastrehvide kõrval ainult spetsiaalselt põhjamaade kliimasse mõeldud lamellrehve. Need rehvid on tähistatud märgiga, millel on kolm mäetippu ja lumehelves. Seega on jäänud kolm talve juba ostetud mäetippude ja lumehelvesteta lamellrehvid ära kasutada.