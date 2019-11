Eneseotsingute petlik lõpp-punkt?

Tellijale

Tõnu Õnnepalul, Treplevi praegusaegsel ja reaalsel ametivennal, on läinud vastupidi. Ta on vahendanud oma nukruse ja norutamise läbi sõnade edukalt kirjanduseks, kiituseks ja rahaks ning leidnud ühtlasi kõigi modernistide püha graali: uue vormi. Ilma seda meeleheitlikult otsimata, ilma seda kuidagi manifesteerimata.

Autobiograafiline esseistika, see Õnnepalu viimaste aegade literaadielu peamine väljund ja leib, on olnud tema arvukate lugejate jaoks nagu kirjanduslik tõsieluseriaal – blogiajastu sisuliste ja vormiliste ideaalide muutmine kõrgkultuuri mõttelistele standarditele vastavaks žanriks.

Kõnealuses žanris pole mõistagi midagi eriti uut, see on, nagu enamik kultuuris värskena mõjuvat ja/või esitletut, kõigest hästi unustatud vana (meenutagem ajalooliste verstapostidena kasvõi Jean-Jacques Rousseau «Üksildase uitaja mõtisklusi» ning Henry David Thoreau «Waldenit»). Kuid Õnnepalu on viinud päevikukirjanduse oma loomingus peaaegu tööstuslikule tasemele, kehtestades sealjuures tootmisplaani, mis nägi ette tuua tänavusel majandusaastal alates varakevadest igas jooksvas kvartalis turule üks romaani mahus uudisteos.