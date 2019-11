Toyota rallimeeskond andis eile ametlikult teada: prantslane Sébastien Ogier, waleslane Elfyn Evans ja soomlane Kalle Rovanperä sõidavad järgmisel hooajal Toyotas. See polnud mingi pommuudis, sest kui Citroën eelmisel nädalal teatas, et lahkub WRC sarjast, olid tuntud ralliajakirjanikud kindlad, et just sellise kolmikuga asub Toyota tiitleid jahtima.