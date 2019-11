Ulukite tõrjumine: metskitse peletab paha lõhn, karu vilkuv valgus

Tellijale

Metsakultuure töötlevad metsaomanikud peletusvahenditega (tuntud ka kui repellendid) üldiselt eri aegadel, kuid üks sihte on, et talve teises pooles vahendi mõju püsiks. Just siis kipuvad metskitsed, põdrad ja hirved kõige sagedamini noorde metsa. Kuna osa peletusvahendite mõju kestab pikalt, on tänapäeval kombeks ka metsataimi juba enne kevadist istutamist töödelda.