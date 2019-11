Ülerahastatud saeveskid võivad palgipuudusesse jääda

Tellijale

Oma toodangut üleilmsele turule eksportivate Eesti saetööstuste peamine mure seondub praegu kahjustatud metsadest võetud kuusepalgi üleküllusega – näiteks Poolas ja Tšehhis on kuusesaepalki palju, selle hind on odav, see tuleb läbi saagida. See lööb saematerjali hinna alla ja Eesti tootjatel on odava hinnaga järjest raskem konkureerida, sest meil ju sellise hinnaga palki pole.

Teine probleem on see, et ülerahastatud saetööstusele ei jätku peagi enam saepalki. On ju saetööstus üles ehitatud kohaliku ressursi väärindamisele, aga Eesti metsadest tulev puidukogus on teadagi piiratud.

Need kaks – globaalne ja lokaalne põhjus võivad kodumaa saetööstusele lähematel aastatel raskelt mõjuda.

Ürask asus turgu juhtima

Eestis kahte saeveskit omava Combimilli juhatuse liikme Margus Kohava sõnul mõjutab Eestis, Euroopas ja kogu maailmas saetööstuse turgu Kesk-Euroopas, Rootsis, aga ka Eestis lokkav kuuse-kooreüraski kahjustus metsades.

„Praegu püütakse maksku mis maksab haiguskolletega puistuid kiiresti maha raiuda, et võimalikult palju puitu päästa, mistõttu kuuse saematerjali toodang on kasvanud palju kiiremini, kui turg vajab,” kirjeldas Kohava olukorda. „Turg on täis, sest kahjustustega piirkondadest müüakse palki väga odavalt, järelikult ka saematerjali saab pakkuda senisest palju odavamalt. See tähendab ületootmist ja hinnad on alla läinud.”