Enamik Eesti metsades kütitud ulukeid rändab eksporditurule

Eesti ulukiliha eksportiva osaühingu Hunt-Fish Group juhataja Allan Veltmann ütles, et viimase viie aasta jooksul on ulukiturg muutunud. „Lihasööjaid jääb järjest vähemaks. Noorem ja ostujõulisem generatsioon eelistab pigem taimetoitu, samuti napib neil aega toidu valmistamiseks. Ulukilihal teeb asja keeruliseks ka see, et seda ei osata valmistada,” selgitas ta. „Veganlus on võitnud paljude suurköökide ja kaubakeskuste ostujuhtide südame. Kogu lihandus liigub sinnapoole, et liha tarbitakse aina vähem. Tarbija otsib vorsti, kus liha oleks võimalikult vähe, ja paljud restoranid on kergekäeliselt ulukiliha menüüst välja jätnud.”