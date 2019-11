Kõrvitsast saab maitsva koogi

Enamasti on rammusal kompostihunnikul kasvanud kõrvitsad suured, kuid retseptides on reeglina vaja vaid mõnisada grammi. Ülejäänud kõrvitsa saab tükeldada ja pürees­tada ning kasutada hiljem mõnes teises retseptis.

Säilita püreena

Kõrvitsapüree valmistamiseks tuleks kõrvits enne pehmeks küpsetada. Seda saab teha puhastatud ja tükeldatud kõrvitsat nii potis kuumutades kui ka ahjus röstides. Ahjus võiks temperatuur olla 180 kraadi ning mõlemal juhul kulub aega 30–45 minutit sõltuvalt kõrvitsa paksusest. Pehmeks küpsenud viljalihalt on koort eriti kerge eemaldada, seega soovitan koorimise jätta selleks ajaks, mitte hakata kõva ja toore kõrvitsaga jõudu katsuma. Mõned jätavad isegi tükeldamise ära, vaid lõikavad seemnetest puhastatud kõrvitsa neljaks, katavad fooliumiga ja küpsetavad niimoodi ahjus pehmeks. Püreestamiseks sobivad nii kann- ja saumikser kui ka köögikombain, vanast heast kondimootori jõul töötavast kahvlist rääkimata.

Sellist püreed võib säilitada sügavkülmas, kel aga seal ruumi napib, saab seda panna ka steriliseeritud purkidesse. Seda tuleks teha nii, et kõrvitsapüree ei ole veel jahtunud ja purgid on samuti kuumad ning need tuleks kohe pärast püree lisamist õhukindlalt kaanetada. Kuna kõrvitsapüreele pole lisatud ei suhkrut, hapet ega soola, mis seda säilitada aitaksid, tuleks purke hoida külmkapis või külmas keldris ning tarbida mõne kuu jooksul. Sügavkülmas saab püreed hoida isegi kuni järgmise sügiseni, kuid soovitan püree ikkagi enne kevadise värske kraami tulekut ära tarvitada.

Aromaatne kõrvitsa-juustukook

Aromaatsel piparkoogipõhjal siidise juustukreemi ja krõbeda pähklikattega küpsetis sobib pakkumiseks suuremale seltskonnale ja niisama maiustamiseks, sest külmkapis säilib see ilusti vähemalt kolm päeva.

Soovitan selles küpsetises kasutada kiirkaerahelbeid, sest need küpsevad ettenähtud aja jooksul ilusti läbi. Kui sul on aga kodus vaid n-ö tavalised, siis võid neid korraks (paar sekundit) köögikombainis töödelda, et saada neid väiksemaks.

Kardemon ja ingver annavad täidisele vürtsikust juurde, kuid need võid ära jätta või nende asemel hoopis pisut rohkem kaneeli lisada. Samuti võib koogi sisse purustatud nelki või muskaatpähklit panna, kuid kumbagi maksimaalselt pool teelusikatäit. Kõik vürtsid võid aga asendada 2–3 tl pipakoogimaitseainega.

Selle koogi katte jaoks sobib väga hästi pruun suhkur, kuna see annab karamellisust, kuid vabalt võid kasutada tavalist valget suhkrut nagu täidises.

Koogi küpsemise ajal pole soovitatav ahju avada. Ukse lahtitegemine alandab temperatuuri, mistõttu kook vajub ja mõraneb pealt. Sama juhtub ka siis, kui kooki liiga kaua küpsetada, seepärast keera kuumus kinni kohe, kui kook on keskelt veel kergelt võdisev, kuid mitte päris tahenenud. Üleküpsetatud juustukook on seest kuiv ega ole mõnusalt kreemjas. Juustuküpsetisel aeglaselt jahtuda laskmine peaks samuti aitama koogi pragunemist vältida.