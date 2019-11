Järvik surus PRIAt kolme ettevõtja huvides, Ratas teab sellest juba augustist

Tellijale

Maaeluministeeriumi skandaali seni puuduolev pusletükk on augustis korraldatud koosolek, kus Mart Järvik ja tema nõunik Maido Pajo püüdsid mõjutada PRIAt, et see üksikute põllumeeste rahakasutuse uurimisel tagasi tõmbaks. Koosoleku tõukeks olid vähemalt kolme ettevõtja toetused.