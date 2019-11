Kuldvunts ehk toa-ženšenn on kuulus ravimtaim

Aktiivne vegetatsiooniaeg kestab märtsist oktoobrini ning siis on vaja taime kord nädalas väetada. Hea, kui kasvupinnas on pealt niiske, ruum valge, kuid mitte otse päike käes.

Tegemist on väga kiirekasvulise taimega, seepärast võiks selle pikki kasve lühendada, et säilitada dekoratiivne ja kompaktne vorm. Vanemad lehed võrse alumises osas kolletuvad ja kuivavad ning neid tuleks iga nädal kõrvaldada. Paljundada on taime väga lihtne ja seda võib teha peaaegu aasta läbi. Selleks tuleb võrsete otsad vette panna, kus need nädala jooksul juured alla ajavad ja need võib potti istutada. Ühte potti istutada 3–5 võrset, et saada kompaktsem ja ilusam puhmik.